В США заявили об отсутствии перспектив прекращения конфликта на Украине в ближайшие месяцы

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США считают важным оказывать военную помощь Украине так как не видят прекращения спецоперации в ближайшее время. Об этом в пятницу, 6 января, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

— Можно сказать определенно, мы не ожидаем, что в течение ближайших пары месяцев русские поднимут руки и прекратят. Я не стану рассуждать об их тактических планах, однако они продолжают наступать, и мы считаем, что это продолжится в ближайшие месяцы, — приводит его слова РИА Новости.

В этот же Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму три миллиарда долларов. Он будет включать в себя БМП, гаубицы, бронетранспортеры и ракеты «земля-воздух». При этом 225 миллионов долларов направят на модернизацию украинской армии. Еще 682 миллиона пойдут странам восточного блока НАТО на закупку пожертвованных ими вооружений.

Политолог Юрий Светов заявил «Вечерней Москве», что слова западных политиков о помощи поставок оружия в достижении мира на Украине на самом деле подразумевают совершенно другую цель.