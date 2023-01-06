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Принц Гарри был уверен, что его мать принцесса Диана инсценировала свою смерть

Юлия Курганова
В мире
Принц Гарри был уверен, что его мать принцесса Диана инсценировала свою смерть
Фото: royal.uk

Продолжительное время британский принц Гарри был уверен, что его мать принцесса Диана, которая погибла в 1997 году, инсценировала ДТП с летальным исходом. Об этом он сообщил в своих мемуарах «Запасной».

Принц Гарри написал, что убеждал себя: мать не умерла, а только «спряталась» на время. Такая версия, считает он теперь, была ему необходима в подростковом возрасте для самоуспокоения. Инсценировка смерти, думал тогда мальчик, была нужна его матери, так как ее жизнь была «несчастной». Когда погибла принцесса Диана, Гарри было 13 лет.

Герцог Сассекский заявил, что хотел бы, чтобы расследование всех обстоятельств гибели принцессы Дианы было возобновлено. Ведь и Гарри, и его брат Уильям остались недовольны официальными результатами расследования, сообщает издание The Daily Mail.

Также в этой книге принц Гарри заявил, что убил 25 человек во время прохождения военной службы в Афганистане. Он рассказал, что убийство людей во время службы не доставляло ему удовольствия, но и не вызывало чувство стыда.

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