Народный календарь. Что сделать 10 января, чтобы упрочить мир в семье
Эту дату в народном календаре называют Рождественский мясоед. Другое название 10 января — Домочадцев день.
Чтобы в семье всегда был мир и покой, достаньте четверговую соль и добавьте ее в приготовленные блюда. Наши предки в этот день по традиции все делали дружно и вместе — и по хозяйству занимались, и за стол садились.
Дело, сделанное всей семьей 10 января, принесет плоды в будущем и сделает всех счастливыми. Люди, сыгравшие в эту дату свадьбу, будут жить долго и счастливо.
Если на Рождественский мясоед к вам придут колядовщики, то обязательно их впустите и угостите чем-то вкусным. Их визит принесет вам здоровье и благополучие, а также защитит дом от сглаза и порчи.
Приметы погоды:
Густой иней или снегопад сулят хороший урожай хлеба;
Если отсырела соль, будет ненастье;
Собака вышла из будки и легла на снег — к метели;
Если в водоеме рыба беспокойно себя ведет, плещется и бьет хвостом, будет снегопад.
Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Александр, Аркадий, Ефим, Игнатий, Леонид, Никанор, Николай, Петр.