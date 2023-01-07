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Приметы и советы

Народный календарь. Что сделать 10 января, чтобы упрочить мир в семье

Василий Плиткин
Общество
Народный календарь. Что сделать 10 января, чтобы упрочить мир в семье
Фото: Рexels / Elly Fairytale

Эту дату в народном календаре называют Рождественский мясоед. Другое название 10 января — Домочадцев день.

Чтобы в семье всегда был мир и покой, достаньте четверговую соль и добавьте ее в приготовленные блюда. Наши предки в этот день по традиции все делали дружно и вместе — и по хозяйству занимались, и за стол садились.

Дело, сделанное всей семьей 10 января, принесет плоды в будущем и сделает всех счастливыми. Люди, сыгравшие в эту дату свадьбу, будут жить долго и счастливо.

Если на Рождественский мясоед к вам придут колядовщики, то обязательно их впустите и угостите чем-то вкусным. Их визит принесет вам здоровье и благополучие, а также защитит дом от сглаза и порчи.

Приметы погоды:

Густой иней или снегопад сулят хороший урожай хлеба;

Если отсырела соль, будет ненастье;

Собака вышла из будки и легла на снег — к метели;

Если в водоеме рыба беспокойно себя ведет, плещется и бьет хвостом, будет снегопад.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что сделать 10 января, чтобы упрочить мир в семье

Именины отмечают: Александр, Аркадий, Ефим, Игнатий, Леонид, Никанор, Николай, Петр.

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