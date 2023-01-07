Егор Крид и Баста поругались в эфире Первого канала

Фото: YouTube/ВДудь. Юрий Дудь признан в РФ иноагентом

На Первом канале идет 10-й сезон шоу «Голос. Дети». В данный момент наставники набирают команды. Фурор в последней программе произвела Анна Доровская, которая исполнила песню «Течет Волга»: к ней повернулись все судьи, а зрители в студии не переставали аплодировать. Но неожиданно обсуждение вокального таланта участницы привело к конфликту исполнителей Егора Крида и Басты.

— Это было супер стильно, супер вкусно, особенно концовка, — высказался Крид.

На это Баста возразил: выделять какую-то часть песни бессмысленно, так как все исполнение было просто идеальным. Но Крид настаивал: нет, там есть, что выделить.

Между членами произошла настоящая словесная перепалка. Баста попытался заставить замолчать более молодому коллегу: «Да подожди, хватит песок сыпать». Но Крид не унимался: «Кто из нас песок сыпет, Василий Михайлович?»

В такой ситуации юная участница по-настоящему опешила — ей еще только предстояло определиться, к кому в команду она пойдет. В результате она выбрала Басту. Он очень обрадовался ее выбору, вскочил с места и крепко обнял девушку.

Маша Распутина набросилась на Анну Asti из-за ее творчества. После ухода из группы Artik&Asti певица Анна Дзюба начала сольную карьеру, причем успешную. Первая песня, которую она выпустила, называлась «Феникс». Именно этот хит исполнила Ольга Зарубина на программе «Суперстар! Возвращение» на НТВ. Но композиция совершенно не понравилась Распутиной, которая входит в состав жюри шоу.