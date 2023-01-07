Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Егор Крид и Баста поругались в эфире Первого канала

Юлия Курганова
Общество
Егор Крид и Баста поругались в эфире Первого канала
Фото: YouTube/ВДудь. Юрий Дудь признан в РФ иноагентом

На Первом канале идет 10-й сезон шоу «Голос. Дети». В данный момент наставники набирают команды. Фурор в последней программе произвела Анна Доровская, которая исполнила песню «Течет Волга»: к ней повернулись все судьи, а зрители в студии не переставали аплодировать. Но неожиданно обсуждение вокального таланта участницы привело к конфликту исполнителей Егора Крида и Басты.

— Это было супер стильно, супер вкусно, особенно концовка, — высказался Крид.

На это Баста возразил: выделять какую-то часть песни бессмысленно, так как все исполнение было просто идеальным. Но Крид настаивал: нет, там есть, что выделить.

Между членами произошла настоящая словесная перепалка. Баста попытался заставить замолчать более молодому коллегу: «Да подожди, хватит песок сыпать». Но Крид не унимался: «Кто из нас песок сыпет, Василий Михайлович?»

В такой ситуации юная участница по-настоящему опешила — ей еще только предстояло определиться, к кому в команду она пойдет. В результате она выбрала Басту. Он очень обрадовался ее выбору, вскочил с места и крепко обнял девушку.

Маша Распутина набросилась на Анну Asti из-за ее творчества. После ухода из группы Artik&Asti певица Анна Дзюба начала сольную карьеру, причем успешную. Первая песня, которую она выпустила, называлась «Феникс». Именно этот хит исполнила Ольга Зарубина на программе «Суперстар! Возвращение» на НТВ. Но композиция совершенно не понравилась Распутиной, которая входит в состав жюри шоу.

Знаменитости ссора Шоу Баста Егор Крид
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ушедший год был богат на события

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте