Байден оговорился и «перенес» дату штурма Капитолия с января на июль

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден на мероприятии в Белом доме в честь годовщины штурма Капитолия сказал, что беспорядки произошли в июле, а не в январе.

— Произошедшее 6 июля имело международные последствия, за рамками того, что кто-нибудь из вас может осознать, — заявил он.

Также американский лидер не смог справиться с фамилией одного из защитников Капитолия, но сидевший за спиной охранник Конгресса подсказал ему.

— Я рад, что ты знаешь свое имя, — поблагодарил его президент США.

— Он может называть меня «президент Биден» с этого момента, — с иронией прокомментировал свою оплошность Байден, передает РИА Новости.

21 декабря Байден назвал украинцев иранцами во время пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Байден вот уже больше года возглавляет США, но даже за этот небольшой промежуток времени на его счету накопилось немало комических и странных ситуаций, которыми он продолжает поражать мировое сообщество — от забавных оговорок до крайне необъяснимых действий. Многие представители политической элиты полагают, что глава Белого дома болен деменцией и именно этим объясняются его выходки. «Вечерняя Москва» вспомнила самые курьезные случаи с участием американского лидера и узнала у врача, является ли это последствием недуга.