«Из-за чрезмерного увлечения алкоголем»: Садальский озвучил причину пропажи Кравченко

Фото: Youtube / Стас Садальский

Актриса Татьяна Кравченко на днях не на шутку напугала фанатов. Звезда сериала «Сваты» не приехала на выездной спектакль в Санкт-Петербурге и два дня не выходила на связь. Бывший партнер артистки Стас Садальский заявил, что причиной пропажи звезды стало увлечение спиртным.

— На съемках фильма «Тринадцать» Николай Афанасьевич Крючков срывал работу (как одна моя партнерша в спектакле) из-за чрезмерного увлечения алкоголем. Наконец, режиссер Ромм решил отправить артиста в Москву. Фильм стал хитом кинопроката тех лет, а Крючков не попал даже в титры. А я с сожалением расстался потом с замечательной партнершей, — рассказал актер в «Живом журнале».

Садальский первым сообщил о пропаже 69-летней Кравченко. Позже представители театра «Ленком», где служит артистка, успокоили поклонников, заявив, что с ней все хорошо и скоро она выйдет на сцену.

Садальский и его коллега Людмила Максакова давно дружат. В связи с этим в Сети ходят разговоры, что между ними есть что-то большее, чем просто приятельские отношения. Но актер развеял слухи о его возможной женитьбе на коллеге.