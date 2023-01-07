Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Из-за чрезмерного увлечения алкоголем»: Садальский озвучил причину пропажи Кравченко

Юлия Курганова
Общество
«Из-за чрезмерного увлечения алкоголем»: Садальский озвучил причину пропажи Кравченко
Фото: Youtube / Стас Садальский

Актриса Татьяна Кравченко на днях не на шутку напугала фанатов. Звезда сериала «Сваты» не приехала на выездной спектакль в Санкт-Петербурге и два дня не выходила на связь. Бывший партнер артистки Стас Садальский заявил, что причиной пропажи звезды стало увлечение спиртным.

— На съемках фильма «Тринадцать» Николай Афанасьевич Крючков срывал работу (как одна моя партнерша в спектакле) из-за чрезмерного увлечения алкоголем. Наконец, режиссер Ромм решил отправить артиста в Москву. Фильм стал хитом кинопроката тех лет, а Крючков не попал даже в титры. А я с сожалением расстался потом с замечательной партнершей, — рассказал актер в «Живом журнале».

Садальский первым сообщил о пропаже 69-летней Кравченко. Позже представители театра «Ленком», где служит артистка, успокоили поклонников, заявив, что с ней все хорошо и скоро она выйдет на сцену.

Садальский и его коллега Людмила Максакова давно дружат. В связи с этим в Сети ходят разговоры, что между ними есть что-то большее, чем просто приятельские отношения. Но актер развеял слухи о его возможной женитьбе на коллеге.

Алкоголь Знаменитости Театр «Ленком» Стас Садальский Актеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ушедший год был богат на события

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте