«Я ее очень люблю»: Садальский ответил на вопрос о свадьбе с Максаковой

Фото: YouTube / Стас Садальский

Российский актер Станислав Садальский и его коллега Людмила Максакова давно дружат. В связи с этим в Сети ходят разговоры, что между ними есть что-то большее, чем просто приятельские отношения.

Однако именитый актер развеял слухи о его возможной женитьбе на коллеге.

— Я люблю Люду. Она говорит, что есть человек, для которого я одеваюсь, и это ты. Люда мне делала предложение, но нет. Ну какие мои годы! Но я люблю ее, — сказал он в шоу «Эмпатия Манучи».

В ноябре прошлого года Садальский высказался о блогерше и телеведущей Насте Ивлеевой, которая недавно дебютировала в драматическом амплуа в сериале «Монастырь». Именитый актер считает девушку недалекой и необразованной. По его словам, Ивлеева сама когда-то звонила ему с просьбой об интервью. Однако Садальский решительно отказался.

До этого он рассказал «мастодонты» Театра имени Вахтангова — артисты Сергей Маковецкий и Людмила Максакова — подрались в самолете, летящем на гастроли в Новосибирск. По его словам, Маковецкий и Максакова долгое время недолюбливают друг друга, однако на этот раз их противостояние вышло на «непредсказуемый уровень». Позднее Маковецкий заявил, что никакой потасовки с его участием на борту самолета не было.