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Лишившийся работы на Первом канале Александр Васильев уехал в Европу

Юлия Курганова
Общество
Лишившийся работы на Первом канале Александр Васильев уехал в Европу
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Руководство Первого канала решило не продлевать сотрудничество с историком моды, ведущим передачи «Модный приговор» Александром Васильевым. Программа перестала выходить в эфир после начала спецоперации на Украине.

Однако, видимо, звезду это не огорчило, и он решил провести новогодние каникулы в Польше.

— Каникулы я решил провести в Гданьске, старинном Данциге, торговом прусском городе Ганзейского союза, знаменитого своим портом и славной готической и барочной архитектурой, очень тщательно восстановленной после больших разрушений Второй Мировой войны, — написал Васильев на своей странице в соцсети.

Он добавил, что приехал в Гданьск из Калининграда, сообщает портал CT news.

В декабре Васильев перечислил основные модные тенденции 2023 года. Он рассказал, что основным цветом для мужчин является бордовый. Также популярностью будут пользоваться синие, зеленые, серые и коричневые оттенки. Историк добавил, что многие элементы моды ушедших эпох сейчас возвращаются.

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