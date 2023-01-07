Лишившийся работы на Первом канале Александр Васильев уехал в Европу

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Руководство Первого канала решило не продлевать сотрудничество с историком моды, ведущим передачи «Модный приговор» Александром Васильевым. Программа перестала выходить в эфир после начала спецоперации на Украине.

Однако, видимо, звезду это не огорчило, и он решил провести новогодние каникулы в Польше.

— Каникулы я решил провести в Гданьске, старинном Данциге, торговом прусском городе Ганзейского союза, знаменитого своим портом и славной готической и барочной архитектурой, очень тщательно восстановленной после больших разрушений Второй Мировой войны, — написал Васильев на своей странице в соцсети.

Он добавил, что приехал в Гданьск из Калининграда, сообщает портал CT news.

В декабре Васильев перечислил основные модные тенденции 2023 года. Он рассказал, что основным цветом для мужчин является бордовый. Также популярностью будут пользоваться синие, зеленые, серые и коричневые оттенки. Историк добавил, что многие элементы моды ушедших эпох сейчас возвращаются.