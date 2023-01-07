Названы шесть знаков зодиака, у кого могут быть проблемы с деньгами в январе

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Шести представителям зодиакального круга в январе нужно быть осторожными с финансами. Им не стоит расслабляться, ведь тогда они могут оказаться в тяжелом положении.

Овны привыкли к роскоши, поэтому никогда и ни в чем себе не отказывают. Но в январе их жизнь изменится кардинальным образом, а все из-за нехватки денег. Им не удастся покрыть все расходы и купить себе то, что они хотят. Овнам придется экономить на главном в своей жизни — комфорте. Чтобы суметь сберечь то, что у них есть, представителям знака предстоит воздержаться от любых соблазнов и научиться рационально распоряжаться своими финансами.

В январе Близнецы будут испытывать финансовые трудности, но это касается только женщин. Справиться с этой проблемой им помогут близкие друзья, партнеры и любимый человек. Самим им будет сложно решить эту проблему. Главной причиной появления финансовых трудностей станут домашние проблемы, которые уже давно требуют внимания и решения. Мужчинам будет немного проще, но это еще не значит, что они могут расслабиться. Им стоит заняться подготовкой к дальнейшему карьерному росту.

У Скорпионов не будет времени для того, чтобы отдохнуть и расслабиться. После завершения новогодних праздников они поймут, что в их бюджете появилась большая черная дыра, которую нужно будет быстро заполнить. В январе им будет очень трудно, ведь они начнут во многом себе отказывать. Все это будет вызывать у них массу негодования, из-за чего они станут нервными и будут срываться на своих близких. Чтобы не испортить отношения с родными, придется учиться справляться со своими эмоциями.

Стрельцы тоже столкнутся с денежными трудностями в январе. Обычно у них всегда есть финансовая подушка, но только не в этом месяце. Им придется тратить свои средства рационально и взвешенно. Если они это не будут делать, то им предстоит обращаться за помощью к третьим лицам, брать деньги в долг или влезть в кредит.

Многочисленные затраты, которые Козероги будут совершать в январе, приведут к тому, что в их кошельке станет пусто. Чтобы хоть как-то продержаться до зарплаты, им предстоит опустошить все свои копилки и заначки. При этом им придется научиться рационально распоряжаться своими доходами. Во многом им предстоит себе отказать, чтобы хоть что-то суметь сэкономить.

В начале месяца Девам придется потратить крупную сумму денег, и причины для этого могут быть очень разные: ремонт в квартире, покупка новой мебели или какое-то вложение. При всем этом ничего не удастся перенести на потом. Именно поэтому представителям знака придется отказаться от импульсивных и ненужных трат. Кроме того, Девы могут попасть под сокращение или быть уволенными с работы по какой-то другой причине, сообщается на портале Rsute.

Составлен финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на 2023 год. Для знаков зодиака в финансовом плане этот год разделится на две части — первой половине знаков повезет в январе–июне, второй — в июле–декабре.