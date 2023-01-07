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Bloomberg: Китай закупает предназначенную для Европы нефть

Георгий Соланович
В мире
Bloomberg: Китай закупает предназначенную для Европы нефть
Фото: depositphotos

Китай закупает сырую нефть, которая обычно экспортируется в Европу, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на трейдеров.

Так, КНР уже закупила пять миллионов баррелей нефти преимущественно из Казахстана. Кроме того, отмечает агентство, китайский нефтетрейдер Unipec также закупил не менее двух миллионов баррелей норвежской нефти Johan Sverdrup.

В Bloomberg подчеркнули, что закупаемая Китаем нефть важна для стран ЕС из-за сокращения экспорта из России. С учетом роста спроса на ресурс Евросоюз нуждается в альтернативных источниках поставок, заключили в агентстве.

С 5 декабря 2022 года начало действовать эмбарго Евросоюза на поставки танкерами нефти из России, параллельно вступило в силу решение Евросоюза, стран G7 и Австралии о запрете на перевозку и страхование российской нефти стоимостью более 60 долларов и минимум на пять процентов ниже рыночной.

25 декабря вице-премьер России Александр Новак заявил, что Европа не сможет заменить нефтепродукты РФ после ввода эмбарго.

Нефть Евросоюз (ЕС) Китай
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