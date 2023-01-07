NHK: Пассажирский самолет в Японии совершил посадку из-за сообщения о бомбе на борту

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Пассажирский самолет компании Jetstar, направлявшийся из аэропорта Нарита в Фукуоку, совершил вынужденную посадку в аэропорту вблизи Нагои из-за сообщения о 100-килограммовой бомбе на борту. Об этом сообщил телеканал NHK в субботу, 7 января.

По данным телеканала, сообщение о бомбе в самолете поступило в аэропорт Нарита из Германии. Воздушное судно совершило экстренную посадку в аэропорту Тюбу в префектуре Айти. По воздушным трапам салон самолета покинули 136 пассажиров и шесть членов экипажа. Пять пассажиров при эвакуации получили легкие травмы. Отмечается, что на рейс было забронировано 149 мест.

Из-за сообщения о возможной угрозе взрыва взлетно-посадочная полоса Тюбу была закрыта, несколько десятков рейсов было задержано.

5 сентября 2022 года в столичном аэропорту Домодедово житель Брянской области начал скандалить и неадекватно себя вести. К месту происшествия прибыл наряд полиции. Стражи порядка спросили, что у мужчины в рюкзаке, на что он дважды ответил, что там бомба.