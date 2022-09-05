Пьяный пассажир устроил скандал и сообщил о бомбе в своем рюкзаке в аэропорту Домодедово

Фото: Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО

Россия, Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова Карта всех событий

Пьяный пассажир в аэропорту Домодедово показал «бомбу» вместо документов. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО в понедельник, 5 сентября.

По словам пресс-службы, в аэропорту Домодедово житель Брянской области 1985 года рождения скандалил и неадекватно себя вел у стойки информации.

К месту происшествия прибыл наряд полиции. Стражи порядка спросили, что у мужчины в рюкзаке, на что он дважды ответил, что там бомба.

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После этого сотрудники правоохранительных органов скрутили дебошира и доставили в дежурную часть. Периметр, в котором остался рюкзак нарушителя, оцепили и проверили специалисты-кинологи, которые не обнаружили опасных предметов.

Нарушителем оказался житель Брянской области 1985 года рождения. Вместе с женой он должен был вылететь в Сочи.

На данный момент в отношении злоумышленника составлен административный протокол по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Также в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО отметили, что мужчину могут привлечь и к уголовной ответственности.

— Вопрос о возбуждении уголовного дела решается, — резюмировали в пресс-службе ведомства.

10 июля следовавший из Москвы в Ереван самолет совершил вынужденную посадку в Самаре из-за дебошира на борту.