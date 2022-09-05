Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пьяный пассажир устроил скандал и сообщил о бомбе в своем рюкзаке в аэропорту Домодедово

Степан Жирнов
Происшествия
Пьяный пассажир устроил скандал и сообщил о бомбе в своем рюкзаке в аэропорту Домодедово
Фото: Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО
Россия, Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова Карта всех событий

Пьяный пассажир в аэропорту Домодедово показал «бомбу» вместо документов. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО в понедельник, 5 сентября.

По словам пресс-службы, в аэропорту Домодедово житель Брянской области 1985 года рождения скандалил и неадекватно себя вел у стойки информации.

К месту происшествия прибыл наряд полиции. Стражи порядка спросили, что у мужчины в рюкзаке, на что он дважды ответил, что там бомба.

Видео: пресс-служба УТ МВД России по ЦФО

После этого сотрудники правоохранительных органов скрутили дебошира и доставили в дежурную часть. Периметр, в котором остался рюкзак нарушителя, оцепили и проверили специалисты-кинологи, которые не обнаружили опасных предметов.

Нарушителем оказался житель Брянской области 1985 года рождения. Вместе с женой он должен был вылететь в Сочи.

На данный момент в отношении злоумышленника составлен административный протокол по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Также в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО отметили, что мужчину могут привлечь и к уголовной ответственности.

— Вопрос о возбуждении уголовного дела решается, — резюмировали в пресс-службе ведомства.

10 июля следовавший из Москвы в Ереван самолет совершил вынужденную посадку в Самаре из-за дебошира на борту.

Пассажиры административные правонарушения Аэропорт Домодедово Москва Полиция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Татьяна Иванова
Татьяна Иванова

Когда-то здесь летали самолеты

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отшумело первое сентября…

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Никита Миронов
Никита Миронов

Америка нарывается на ядерный конфликт

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

У «поуехавших» деньги закончились: беглые звезды потянулись в Россию

Александр Молотков
Александр Молотков

Новые школьные традиции

Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Все мнения
О проекте