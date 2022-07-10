Самолет Москва — Ереван вынужденно сел в Самаре из-за дебошира

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Следовавший из Москвы в Ереван самолет совершил вынужденную посадку в Самаре из-за дебошира на борту. Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Один из пассажиров самолета, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя крайне агрессивно. Так, он начинал конфликтовать с другими пассажирами и отпускал оскорбления в их адрес.

Командир воздушного судна принял решение посадить самолет в самарском аэропорту. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали дебошира и доставили его в дежурную часть. В отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях, передает «МВД Медиа».

С авиадебоширами сталкиваются авиакомпании всех стран мира. Такие люди могут представлять угрозу не только для членов экипажа, но и для всех пассажиров. О том, что считается оптимальным для защиты от хулиганов на борту, рассказал главный редактор портала Avia.Ru Роман Гусаров.