Собянин поздравил жителей Москвы с Рождеством

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Рождеством Христовым.

— Великий православный праздник дарит нам свет и радость, настраивает сердца на добро и милосердие, побуждает к хорошим делам и поступкам. Это время, когда мы особенно чувствуем потребность друг в друге, в надежном плече и искреннем, душевном слове, — сказал глава города.

1/3 Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин 2/3 Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин 3/3 Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Собянин в своем Telegram-канале пожелал горожанам благополучия, здоровья, сердечного тепла и счастья. Мэр напомнил, что в Москве в праздничные дни традиционно проводится фестиваль «Путешествие в Рождество». В этом году он будет наполнен благотворительными мероприятиями.

Зимний фестиваль «Путешествие в Рождество» дает москвичам возможность научиться чему-то новому и провести праздники с близкими.

Так, жители Москвы могут посетить 19 катков на фестивальных площадках города. Для прохода на лед понадобится предварительная регистрация.

В рамках фестиваля также можно передать подарки тем, кто в настоящее время нуждается в помощи больше всего. Для этого в столице организованы пункты по сбору подарков от проекта «Москва помогает».