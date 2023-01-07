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Награды в сфере технологий в 2022 году получили 30 московских проектов

Георгий Соланович
Город
Награды в сфере технологий в 2022 году получили 30 московских проектов
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В 2022 году Москву номинировали на 15 российских и 5 международных премий, а престижные награды в сфере технологий получили 30 городских проектов. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента информационных технологий в субботу, 7 января.

— Каждая награда — свидетельство ценности проделанной работы в городском IT-секторе и того, что Москва по-прежнему остается одним из мировых лидеров в части внедрения электронных решений и инноваций в повседневную жизнь горожан, — говорится в сообщении.

Так, в прошедшем году Москва возглавила национальный рейтинг по качеству предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, заняла первое место в индексе цифровизации городского хозяйства «IQ городов», получила специальные призы премий «Золотой сайт» и «Золотое приложение», а также завоевала множество других наград.

Кроме того, столицу в 2022 году отметили и зарубежные эксперты. Городской проект «Узнай Москву» получил звание «Проект-чемпион» международной премии WSIS Prizes 2022, а проект «Московская электронная школа» стал победителем международного этапа конкурса Quality Innovation Award в категории «Инновации в сфере образования», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в прошедшем 2022 году проект «Узнай Москву» получил несколько наград, а его портал посетили более 1,6 миллиона раз.

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