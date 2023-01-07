Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Свыше 3,3 тысячи случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Свыше 3,3 тысячи случаев COVID-19 выявили в России за сутки
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За прошедшие сутки в России зафиксировали 3303 новых случая коронавируса. Об этом в субботу, 7 января, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

Кроме того, за последние 24 часа было подтверждено 49 летальных исходов, которые связаны с COVID-19. Также 695 человек доставили в медицинские учреждения с подтвержденным диагнозом.

После прохождения лечения под присмотром врачей за минувшие сутки полностью выздоровело 4463 пациента, отмечается в Telegram-канале «стопкоронавирус.рф».

Свыше 3,3 тысячи случаев COVID-19 выявили в России за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

В России 98 процентов подтвержденных случаев коронавируса приходится на штамм «омикрон», другие варианты COVID-19 не имеют развития. О симптомах болезни и о том, как отличить «омикрон» от классического гриппа, — в материале «Вечерней Москвы».

Так, например, грипп отличается от нынешнего варианта «омикрона» и его подвидов BA.4, BA.5 тем, что на ранних этапах респираторного заболевания у человека начинается интоксикация.

Статистика Россия Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ушедший год был богат на события

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте