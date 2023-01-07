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Сенатор Пушков: Отказ ФРГ от российского газа сломал хребет прежних отношений ЕС и РФ

Георгий Соланович
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Сенатор Пушков: Отказ ФРГ от российского газа сломал хребет прежних отношений ЕС и РФ
Фото: Пресс-служба Совфеда

Отказ Германии от поставок газа из России «переломал становой хребет прежних отношений» Евросоюза и РФ, заявил член Совфеда Алексей Пушков в субботу, 7 января.

— Произошло то, что я называю «Большим разрывом» между Европой и Россией. Германия переломала становой хребет прежних отношений, отказавшись от российского газа, поступавшего к ней по «Северному потоку». А подрыв «Северного потока» и «Северного потока — 2» поставило крест даже на теоретической возможности возобновления газового потока в Германию, — передает слова Пушкова «360».

Сенатор отметил, что прекращение поставок российского газа в ЕС через Германию отбросило отношения между Брюсселем и Москвой более чем на 50 лет назад — к периоду до соглашения «газ-трубы», подписанного между СССР и ФРГ.

Подрыв «Северного потока — 2» произошел 26 сентября, когда специалисты зафиксировали падение давления. Аналогичная ситуация произошла на обеих нитках «Северного потока»: позже стало известно, что на газопроводах произошел взрыв, повлекший утечку газа в Балтийском море.

Евросоюз (ЕС) Россия Германия Северный поток
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