Сенатор Пушков: Отказ ФРГ от российского газа сломал хребет прежних отношений ЕС и РФ

Фото: Пресс-служба Совфеда

Отказ Германии от поставок газа из России «переломал становой хребет прежних отношений» Евросоюза и РФ, заявил член Совфеда Алексей Пушков в субботу, 7 января.

— Произошло то, что я называю «Большим разрывом» между Европой и Россией. Германия переломала становой хребет прежних отношений, отказавшись от российского газа, поступавшего к ней по «Северному потоку». А подрыв «Северного потока» и «Северного потока — 2» поставило крест даже на теоретической возможности возобновления газового потока в Германию, — передает слова Пушкова «360».

Сенатор отметил, что прекращение поставок российского газа в ЕС через Германию отбросило отношения между Брюсселем и Москвой более чем на 50 лет назад — к периоду до соглашения «газ-трубы», подписанного между СССР и ФРГ.

Подрыв «Северного потока — 2» произошел 26 сентября, когда специалисты зафиксировали падение давления. Аналогичная ситуация произошла на обеих нитках «Северного потока»: позже стало известно, что на газопроводах произошел взрыв, повлекший утечку газа в Балтийском море.