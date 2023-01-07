Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москвичи совершили почти 320 тысяч поездок на городском транспорте в рождественскую ночь

Георгий Соланович
Город
Москвичи совершили почти 320 тысяч поездок на городском транспорте в рождественскую ночь
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Жители Москвы в ночь с 6 на 7 января совершили почти 320 тысяч поездок на городском транспорте. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Москвичи смогли добраться до храмов и церквей, а мы обеспечили максимальную безопасность поездок наших пассажиров. Наиболее востребованными станциями метрополитена стали «Китай-город», «Охотный Ряд» и «Пушкинская». Всего в эту ночь пассажиры совершили более 319 тысяч поездок на московском транспорте, — сказал Ликсутов.

В Telegram-канале ведомства отметили, что метро и МЦК в рождественскую ночь воспользовались 228 тысяч раз, МЦД — почти 18 тысяч, а наземным транспортом — более 73 тысяч раз.

До этого сообщалось, что более 700 пожарных, спасателей и добровольцев обеспечивали пожарную безопасность праздничных богослужений в прошедшую ночь в столице. Все городские службы работают в усиленном режиме до 9 января.

Транспорт Статистика Максим Ликсутов Москва Рождество
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ушедший год был богат на события

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте