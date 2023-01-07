Москвичи совершили почти 320 тысяч поездок на городском транспорте в рождественскую ночь

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Жители Москвы в ночь с 6 на 7 января совершили почти 320 тысяч поездок на городском транспорте. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Москвичи смогли добраться до храмов и церквей, а мы обеспечили максимальную безопасность поездок наших пассажиров. Наиболее востребованными станциями метрополитена стали «Китай-город», «Охотный Ряд» и «Пушкинская». Всего в эту ночь пассажиры совершили более 319 тысяч поездок на московском транспорте, — сказал Ликсутов.

В Telegram-канале ведомства отметили, что метро и МЦК в рождественскую ночь воспользовались 228 тысяч раз, МЦД — почти 18 тысяч, а наземным транспортом — более 73 тысяч раз.

До этого сообщалось, что более 700 пожарных, спасателей и добровольцев обеспечивали пожарную безопасность праздничных богослужений в прошедшую ночь в столице. Все городские службы работают в усиленном режиме до 9 января.