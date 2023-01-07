Столичные врачи заполнили более 210 тысяч протоколов с помощью технологии распознавания речи

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Столичные врачи заполнили более 210 тысяч протоколов лучевых исследований с помощью технологии распознания речи. Об этом сообщил заместитель главы Департамента здравоохранения Москвы Илья Тыров в субботу, 7 января.

По его словам, сейчас технология используется в детских и взрослых поликлиниках, Московском референс-центре, многопрофильных стационарах и медорганизациях, оказывающих специализированную помощь.

— Такая технология позволяет надиктовывать описание исследования, а не вводить информацию вручную, что ускоряет подготовку протоколов более чем на 20 процентов. Это первый сервис голосового ввода для врачей в стране. В декабре проект был отмечен правительством России премией в области науки и техники для молодых ученых, — отметил Тыров.

Столица одной из первых в мире начала внедрять технологии ИИ в сферу здравоохранения. Наиболее масштабный проект, реализующийся в городе, — эксперимент по использованию технологий компьютерного зрения для анализа медицинских изображений, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Искусственный интеллект помог при анализе почти восьми миллионов лучевых исследований по 17 различным направлениям в Москве. Сегодня нейросети помогают столичным специалистам в исследованиях признаков рака легкого, коронавируса, остеопороза позвоночника, аневризмы аорты и других заболеваний.