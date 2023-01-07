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Более 100 раз Служба помощи ЦОДД помогла водителям в Москве с начала года

Лейла Алиева
Город
Более 100 раз Служба помощи ЦОДД помогла водителям в Москве с начала года
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

В новогодние каникулы на дорогах Москвы ежедневно дежурила Служба помощи ЦОДД. Об этом в субботу, 7 января, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

За эти дни сотрудники шесть раз помогли оформить аварии, 23 раза переместили с дороги автомобили с неисправностями, оградили и обезопасили участников 84 инцидентов на дороге, а в шести самых сложных случаях вызывали на помощь другие службы.

При этом все выходные 12 экипажей Службы помощи будут продолжать патрулировать улицы без перерыва, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

6 января сообщалось, что городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Так, был усилен контроль соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктур.

Специалисты ЦОДД более 42 тысяч раз помогли водителям и пешеходам в Москве в 2022 году. Кроме того, за первый день нового 2023 года сотрудники выполнили 58 различных заданий.

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