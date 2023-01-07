Бытовки загорелись на северо-западе Москвы

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Москва, 4-я линия Хорошёвского Серебряного Бора, 136с1 Карта всех событий

В Серебряном Бору на северо-западе города загорелись бытовки. Об этом в субботу, 7 января, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на 4-й линии Хорошевского Серебряного Бора, 136, строение 1. Площадь возгорания составляет 75 квадратных метров. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

До этого еще один пожар произошел в торгово-офисном центре «Никольская Плаза» в центре Москвы. Площадь возгорания составила пять квадратных метров.

Горение, как уточняется, оперативно потушили сотрудники МЧС. В результате инцидента никто не пострадал.

6 января на минус втором этаже одного из корпусов здания МИД России произошло возгорание в электрощите. Инцидент произошел на Смоленской-Сенной площади, дом 30, строение 2.