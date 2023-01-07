Джек Ма потеряет контроль над крупнейшей финтех-компанией Китая

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Китайский миллиардер, основатель компании Alibaba Джек Ма больше не сможет управлять крупнейшим финтехом Китая Ant Group после изменения соглашения о структуре корпоративного управления. Об этом сообщили в пресс-службе Ant Group.

— Мы увеличили число независимых директоров до четырех, что составляет половину действующих членов нашего совета директоров. Наш совет директоров также сформировал шесть подкомитетов, — говорится в заявлении.

Также в компании планируют добавить пятого независимого директора, в результате чего они составят большинство в нашем совете директоров.

Кроме того, для повышения эффективности корпоративного управления и независимости некоторые члены руководства вышли из партнерства с Alibaba. После этого право независимого голоса получат десять человек, что практически лишает Джека Ма контроля над холдингом, передает РБК.

В апреле 2021 года Alibaba признала правильность решения властей Китая о взыскании с нее штрафа в размере 18,22 миллиарда юаней, что составляло около 2,78 миллиарда долларов. В Alibaba отметили, что планируют принять меры для осуществления более законной коммерческой деятельности.