Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Джек Ма потеряет контроль над крупнейшей финтех-компанией Китая

Лейла Алиева
В мире
Джек Ма потеряет контроль над крупнейшей финтех-компанией Китая
Фото: Foundations World Economic Forum / CC BY 2.0

Китайский миллиардер, основатель компании Alibaba Джек Ма больше не сможет управлять крупнейшим финтехом Китая Ant Group после изменения соглашения о структуре корпоративного управления. Об этом сообщили в пресс-службе Ant Group.

— Мы увеличили число независимых директоров до четырех, что составляет половину действующих членов нашего совета директоров. Наш совет директоров также сформировал шесть подкомитетов, — говорится в заявлении.

Также в компании планируют добавить пятого независимого директора, в результате чего они составят большинство в нашем совете директоров.

Кроме того, для повышения эффективности корпоративного управления и независимости некоторые члены руководства вышли из партнерства с Alibaba. После этого право независимого голоса получат десять человек, что практически лишает Джека Ма контроля над холдингом, передает РБК.

В апреле 2021 года Alibaba признала правильность решения властей Китая о взыскании с нее штрафа в размере 18,22 миллиарда юаней, что составляло около 2,78 миллиарда долларов. В Alibaba отметили, что планируют принять меры для осуществления более законной коммерческой деятельности.

Бизнес Китай
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ушедший год был богат на события

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте