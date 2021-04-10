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Alibaba назвала правильным решение Китая о взыскании с нее 2,78 миллиарда долларов
Фото: Pixabay / NikolayFrolochkin

Alibaba назвала правильным решение Китая о взыскании с нее 2,78 миллиарда долларов

Виктория Родимкина

В мире

Китайская интернет-компания Alibaba признала правильность решения властей Китая о взыскании с нее штрафа в размере 18,22 миллиарда юаней, что составляет около 2,78 миллиарда долларов. Об этом сообщили в компании в субботу, 10 апреля.

Уточняется, что компания получала штраф за нарушение антимонопольного законодательства.

— Мы получили уведомление о штрафе от Государственного управления по контролю за рынком КНР и искренне признаем данное решение, мы будем его твердо придерживаться, — уточнили в сообщении.

В Alibaba отметили, что планируют принять меры для осуществления более законной коммерческой деятельности. Также в компании планируют ускорить оптимизацию системы, соответствующей правовым нормам, сообщает ТАСС.

Власти КНР ранее заявили, что с компании Alibaba будет взыскан штраф за нарушение антимонопольного законодательства. Размер его эквивалентен четырем процентам от объема продаж компании в 2019 году. Антимонопольный регулятор установил, что Alibaba проводила политику, которая принуждала покупателя пользоваться рядом услуг «без права выбора».

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