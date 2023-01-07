Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Сатанизм как он есть»: Захарова осудила Зеленского за лишение гражданства ряда священников

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Сатанизм как он есть»: Захарова осудила Зеленского за лишение гражданства ряда священников
Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила президента Украины Владимира Зеленского за лишение гражданства 13 священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

— И это в православное Рождество! Сатанизм как он есть, — написала она в Telegram-канале.

До этого украинские СМИ сообщили, что Зеленский подписал указ о прекращении гражданства страны 13 священников УПЦ. В список, в частности, попал митрополит Тульчинский и Брацлавский УПЦ Ионафан.

СБУ ранее выдвинула против него обвинение в разжигании розни, после чего тот попал в больницу из-за проблем с сердцем. Указы о лишении гражданства власти Украины не обнародуют, так как они содержат персональную информацию, передает ТАСС.

В декабре 2022 года Зеленский заявил, что власти Украины запретят деятельность религиозных организаций, которые считают аффилированными с Россией.

В стране необходимо создать условия, при которых какие-либо «зависимые от страны-агрессора деятели не будут иметь возможности манипулировать украинцами», подчеркнул он.

Украина Религия Мария Захарова Владимир Зеленский
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ушедший год был богат на события

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте