«Сатанизм как он есть»: Захарова осудила Зеленского за лишение гражданства ряда священников

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила президента Украины Владимира Зеленского за лишение гражданства 13 священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

— И это в православное Рождество! Сатанизм как он есть, — написала она в Telegram-канале.

До этого украинские СМИ сообщили, что Зеленский подписал указ о прекращении гражданства страны 13 священников УПЦ. В список, в частности, попал митрополит Тульчинский и Брацлавский УПЦ Ионафан.

СБУ ранее выдвинула против него обвинение в разжигании розни, после чего тот попал в больницу из-за проблем с сердцем. Указы о лишении гражданства власти Украины не обнародуют, так как они содержат персональную информацию, передает ТАСС.

В декабре 2022 года Зеленский заявил, что власти Украины запретят деятельность религиозных организаций, которые считают аффилированными с Россией.

В стране необходимо создать условия, при которых какие-либо «зависимые от страны-агрессора деятели не будут иметь возможности манипулировать украинцами», подчеркнул он.