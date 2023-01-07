Частный дом загорелся в районе Солнцево

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москва, Очаковская улица, 23 Карта всех событий

В частном доме в районе Солнцево на западе столицы произошел пожар. Об этом в субботу, 7 января, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на Очаковской улице, дом 23. Возгорание началось на втором этаже и чердаке. Площадь пожара составляет примерно 70 квадратных метров. Прибывшим на место пожарным удалось спасти одного человека.

До этого еще один пожар произошел в торгово-офисном центре «Никольская Плаза» в центре Москвы. Площадь возгорания составила пять квадратных метров.

Горение, как уточняется, оперативно потушили сотрудники МЧС. В результате инцидента никто не пострадал.