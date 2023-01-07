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Частный дом загорелся в районе Солнцево
Москва, Очаковская улица, 23 Карта всех событий
В частном доме в районе Солнцево на западе столицы произошел пожар. Об этом в субботу, 7 января, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах.
Инцидент произошел на Очаковской улице, дом 23. Возгорание началось на втором этаже и чердаке. Площадь пожара составляет примерно 70 квадратных метров. Прибывшим на место пожарным удалось спасти одного человека.
До этого еще один пожар произошел в торгово-офисном центре «Никольская Плаза» в центре Москвы. Площадь возгорания составила пять квадратных метров.
Горение, как уточняется, оперативно потушили сотрудники МЧС. В результате инцидента никто не пострадал.
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