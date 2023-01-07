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В британской правительственной машине обнаружили китайский датчик слежения

Лейла Алиева
В мире
В британской правительственной машине обнаружили китайский датчик слежения
Фото: Unsplash

В одном из автомобилей членов британского правительства нашли передающее информацию о своем местоположении устройство. Об этом в субботу, 7 января, сообщает британская газета i.

По мнению источника в спецслужбах, за этим может стоять китайская разведка, так как подобные датчики производятся в КНР.

Сотрудник британской контрразведки отметил, что во время проверки машин была обнаружена сим-карта, которая и передает информацию о местоположении.

— Это дает возможность собирать информацию о правительстве в течение многих месяцев и лет, постоянно отслеживая перемещения, постоянно создавая подробную картину ведущейся деятельности, — сказал он.

Еще один источник издания, который ранее работал в службах безопасности королевства выразил мнение, что информацию с датчиков могли получать как китайские, так и российские спецслужбы.

Недавно премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил о конце золотой эпохи отношений между Британией и Китаем из-за авторитаризма Пекина. «Вечерняя Москва» выяснила у политолога Дмитрия Журавлева, как это заявление скажется на отношениях стран и с какой целью оно было сделано.

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