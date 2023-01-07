Экс-госсекретарь США заявила, что Украина полностью зависит от НАТО

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Украинские военные силы почти полностью зависят от поставок западного оружия. Об этом заявили экс-госсекретарь США Кондолиза Райс и бывший министр обороны США Роберт Гейтс в статье для Washington Post.

— Экономика страны находится в руинах, миллионы ее жителей бежали, инфраструктура разрушается, а большая часть ее минеральных богатств, промышленного потенциала и значительные сельскохозяйственные угодья находятся под контролем России, —отмечается в материале.

Потенциал армии и экономика Украина теперь практически зависят от помощи со стороны Запада, что в свою очередь может подтолкнуть США и Европу начать призывать Киев к переговорам.

США и страны НАТО сообщили о намерении передать в качестве военной помощи Украине новую технику. Какое оружие планируют поставить Киеву, насколько оно опасно и чем ответит российская сторона, «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Накануне Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму три миллиарда долларов. Он будет включать в себя БМП, гаубицы, бронетранспортеры и ракеты «земля — воздух».