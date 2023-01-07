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Подавший сигнал тревоги самолет Мурманск — Москва приземлился в аэропорту Шереметьево

Юлия Курганова
Происшествия
Подавший сигнал тревоги самолет Мурманск — Москва приземлился в аэропорту Шереметьево
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Московская область, городской округ Химки, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

Пассажирский самолет из Мурманска, который подал сигнал тревоги в полете до Москвы, благополучно совершил посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом в субботу, 7 января, сообщили в авиационных службах.

— Самолет совершил благополучную посадку, — рассказал собеседник ТАСС.

Уточняется, что после подачи сигнала тревоги лайнер снизился до высоты примерно в 7300 метров и следовал на ней.

До этого сообщалось, что направлявшийся из Мурманска в Москву пассажирский Boeing 737 подал сигнал тревоги в небе над Вологодской областью. До аэропорта назначения ему остается чуть менее часа пути.

18 декабря частный самолет Hawker 800A, рассчитанный на восемь пассажиров, подал сигнал тревоги через несколько минут после начала выполнения рейса из Еревана в Москву.

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