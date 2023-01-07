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National review: Призывы Зеленского к привлечению НАТО в конфликт приведут альянс к распаду

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
National review: Призывы Зеленского к привлечению НАТО в конфликт приведут альянс к распаду
Фото: president.gov.ua

Стремление президента Украины Владимира Зеленского увеличить поставки техники Североатлантического альянса и вовлечь НАТО в конфликт с РФ может закончиться для организации распадом. Такое мнение высказал журналист Майкл Брендан Догерти в статье для издания National Review.

— Украинский кризис не только не поспособствовал укреплению альянса, а наоборот — облачил проблемы внутри НАТО и изменил представление об организации, — заявил он.

Обозреватель отметил, что слова украинского лидера в конгрессе Соединенных Штатов о том, что финансовая помощь Украине — это «не благотворительность, а инвестиции в глобальную безопасность» направлены на увеличение поддержки киевского режима со стороны США. При этом вовлечение в текущий кризис в Европе влечет за собой увеличение издержек и обостряет разногласия между западными союзниками.

Также Догерти обратил внимание на риторику президента Франции Эммануэля Макрона, который все чаще говорит о необходимости переговоров по безопасности с Россией под руководством Европейского союза без участия США, что, по его мнению, указывает на приближение раскола в Североатлантическом альянсе.

Украинские военные силы почти полностью зависят от поставок западного оружия. Об этом заявили экс-госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-министр обороны США Роберт Гейтс в статье для издания Washington Post.

Украина СМИ Владимир Зеленский США НАТО
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