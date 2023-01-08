Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Народный календарь. Как покончить с горестями 11 января

Василий Плиткин
Общество
Народный календарь. Как покончить с горестями 11 января
Фото: Unsplash

В этот день Православная церковь почитает память 14 000 убитых при царе Ироде младенцев. Также дата известна как Страшной день, День избиения младенцев.

Если 11 января во дворе дома разжечь костер, то вместе с дровами сгорят все горести и печали. На Руси в этот день было принято загадывать детям загадки и рассказывать сказки.

В целом день считался несчастливым, также в это время обычно стояли самые сильные морозы. Крестьяне отдыхали в ожидании оттепели.

Считалось, что в Страшной день по земле бродит нечистая сила, поэтому в темное время суток без особой надобности из дома старались не выходить. Молодежь проводила время за дружескими посиделками.

Приметы погоды:

Теплая погода в этот день предвещает раннюю и теплую весну;

Лошадь спит стоя — к морозной погоде;

Если же животное легло на землю, то скоро оттепель;

Звезды мерцают на небе — к морозам;

Облака низко по небу плывут — к стуже;

Лес шумит — к теплым денькам.

Именины отмечают: Наталья, Анна, Варвара, Вениамин, Георгий, Евдокия, Иван, Марк, Фаддей.

Народный календарь Традиции
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ушедший год был богат на события

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте