Анну Хилькевич укусила змея на Бали

Фото: roscongress / Евгений Федосков

Актриса Анна Хилькевич отдыхает с семьей на Бали, но отпуск не обошелся без инцидентов. О произошедшем она сообщила подписчикам в соцсетях.

Сначала знаменитость пожаловалась на «красные точки» на руке. Позднее конечность и вовсе опухла. Семья артистки предположила, что ее укусила змея. Состояние, по словам звезды, «очень странное».

— Я сегодня проснулась утром и еле открыла глаза, вообще не понимала, что происходит. Смотрю на свою опухшую руку и вижу на ней три красненькие точки, — сообщила Хилькевич.

Однако звезда уверена, что если бы случилось что-то совсем серьезное, то она бы уже не снимала об этом видео в соцсети, сообщает портал ФАН.

В конце прошлого года ведущий и экстрасенс Влад Кадони перенес операцию и рассказал подписчикам о своем состоянии. Ранее он рассказывал, что его беспокоят проблемы с позвоночником. Но из-за съемок в шоу «Наследники и самозванцы» операцию было решено перенести на более поздний срок. К настоящему моменту ведущий все же перенес хирургическое вмешательство и рассказал о самочувствии в соцсети.