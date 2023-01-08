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Вильфанд сообщил, когда в Москве ослабнут морозы

Юлия Курганова

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Вильфанд сообщил, когда в Москве ослабнут морозы
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Повышение температуры до 7-12 градусов мороза ожидается в столице в среду, 11 января. К пятнице, 13 января, температурный фон придет в норму, воздух будет прогреваться до минус 1-6 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он отметил, что небольшое ослабление морозов ожидается уже во вторник, 10 января, когда ночью прогнозируется минус 17-19 градусов, а днем — минус 10-15 градусов.

— Уже в среду температура ночью будет 11-16 градусов мороза, а днем — минус 7-12 градусов. Это уже явное повышение температуры и ослабление морозов, хотя такой температурный фон ниже нормы, но на пять градусов всего. Но на фоне усиления ветра до 15 метров в секунду еще не будет казаться, что температура ух, как повысилась, — сообщил метеоролог.

Также Вильфанд добавил, что в четверг, 12 января, температура в Москве повысится еще заметнее, а в пятницу придет к климатической норме.

— В четверг будет температура, которая для уха москвича звучит нормально, — 7-12 градусов мороза ночью и минус 5-10 градусов днем. В пятницу температурный фон придет к норме — ожидается ночью минус 4-9 градусов и днем 1-6 градусов мороза, — цитирует его ТАСС.

Москвичей ожидает еще несколько дней сильных морозов, но после 10 января погода в регионе улучшится. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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