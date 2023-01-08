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Al Mayadeen: Анализ конфликта на Украине говорит о преимуществе РФ перед НАТО

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Al Mayadeen: Анализ конфликта на Украине говорит о преимуществе РФ перед НАТО
Фото: depositphotos

Анализ конфликта на Украине выявил три фактора, которые говорят о преимуществе РФ перед Североатлантическим альянсом. Об этом сообщил журналист издания Al Mayadeen Хассан Нафаа.

Он заявил, что Соединенные Штаты не смогли верно оценить объем ресурсов и экономических возможностей России и уровень ее военной мощи.

— Первый фактор касается воздействия экономических санкций на обе стороны конфликта. Очевидно, что Москва выиграла данный раунд. О чем говорит тот факт, что положение российского рубля в настоящее время сильнее, чем это было до начала конфликта. Также санкции негативно воздействуют на экономику западных стран, — написал обозреватель.

В качестве второго фактора он охарактеризовал боеспособности армии и пришел к выводу, что «Россия задействовала не всю свою военную мощь».

— Третий фактор — это степень сплоченности политических и военных альянсов с обеих сторон. Речь идет об экономических трудностях зимой и конфликте интересов между Штатами и рядом стран Европы. У РФ есть стратегические союзы, на которые можно опираться. Что же касается Америки, то возглавляемому ими альянсу, НАТО, грозит крах, если военное противостояние затянется, а Европа не сможет найти альтернативу энергоносителям из России, — заключил Нафаа.

Попытки президента Украины Владимира Зеленского увеличить поставки техники Североатлантического альянса и вовлечь НАТО в конфликт с РФ может закончиться для организации распадом. Такое мнение высказал журналист Майкл Брендан Догерти в статье для издания National Review.

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