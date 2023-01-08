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Названы лучшие даты для свадьбы в 2023 году

Виктория Непомнищева
Общество
Названы лучшие даты для свадьбы в 2023 году
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Дата свадьбы может определять общий тон и энергетику брака. О том, какой день лучше выбрать для бракосочетания в 2023 году, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Для тех, кто хочет провести свадьбу в холодный сезон, больше подойдут январь и март. Наилучшими датами станут 22 января, когда произойдет двойное выравнивание Юпитера и Юноны, и Венеры с Сатурном, и 21 марта — в этот день начнется астрологический Новый год и новолуние в соединении с Меркурием. К тому же этот день задаст союзу ценный тон любовного постоянства и стабильности благодаря соединению Венеры и Юноны в Тельце.

Весна 2023 года прекрасно подойдет для создания семьи. Особенным днем для этого станет 11 апреля, так как экспансивный Юпитер соединится с бодрящим Солнцем, а устремленный в будущее и искрящийся электричеством Уран соединится с Юноной, нацеленной на союз.

Приземленное, естественное и безопасное Новолуние в Тельце ждет нас 19 мая. Юпитер и Меркурий могут улучшить коммуникацию, а Венера в Раке послужит тому, чтобы привнести в жизнь любящей семьи романтические вибрации и искренние эмоции.

Предстоящим летом идеальным днем для свадьбы будет 17 июня, так как ожидается новолуние в многогранных и общительных Близнецах. Также подойдет 21 июня — день летнего солнцестояния.

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