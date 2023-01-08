Журналистка назвала нового спикера палаты представителей США Маккарти «папиком» Зеленского
Американская журналистка Минди Робинсон назвала спикера палаты представителей Соединенных Штатов Кевина Маккарти «папиком» украинского президента Владимира Зеленского. Таким образом она отреагировала на его ранее вышедший пост в соцсети Twitter, где он поздравил Маккарти с избранием на новую должность и выразил надежду, что поддержка Белого дома останется прежней и приведет к «победе» Украины.
— Держу пари, ты очень рад, что твой маленький сахарный папочка выжил, — обратилась телеведущая к украинскому президенту.
Также она заявила о мошенничестве со стороны администрации США, которая помогает Киеву.
— Мы знаем, что вы отмываете наши налоги с помощью мошенничества с иностранной помощью. Сколько времени пройдет, прежде чем все остальные поймут, что вы распространяете фейковые новости из Украины, чтобы прикрыть свою задницу? — написала Робинсон, передает портал Ura.ru.
В Штатах после длительных переговоров и 15-го тура голосования избрали нового спикера Палаты представителей — республиканца Кевина Маккарти. За него отдали голоса 216 конгрессменов. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Сергея Маркова, кем является новоизбранный спикер и почему именно он стал победителем, несмотря на то, что консервативное крыло Республиканской партии не одобряло его кандидатуру.