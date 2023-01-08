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Журналистка назвала нового спикера палаты представителей США Маккарти «папиком» Зеленского

Юлия Курганова
В мире
Журналистка назвала нового спикера палаты представителей США Маккарти «папиком» Зеленского
Фото: president.gov.ua

Американская журналистка Минди Робинсон назвала спикера палаты представителей Соединенных Штатов Кевина Маккарти «папиком» украинского президента Владимира Зеленского. Таким образом она отреагировала на его ранее вышедший пост в соцсети Twitter, где он поздравил Маккарти с избранием на новую должность и выразил надежду, что поддержка Белого дома останется прежней и приведет к «победе» Украины.

— Держу пари, ты очень рад, что твой маленький сахарный папочка выжил, — обратилась телеведущая к украинскому президенту.

Также она заявила о мошенничестве со стороны администрации США, которая помогает Киеву.

— Мы знаем, что вы отмываете наши налоги с помощью мошенничества с иностранной помощью. Сколько времени пройдет, прежде чем все остальные поймут, что вы распространяете фейковые новости из Украины, чтобы прикрыть свою задницу? — написала Робинсон, передает портал Ura.ru.

В Штатах после длительных переговоров и 15-го тура голосования избрали нового спикера Палаты представителей — республиканца Кевина Маккарти. За него отдали голоса 216 конгрессменов. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Сергея Маркова, кем является новоизбранный спикер и почему именно он стал победителем, несмотря на то, что консервативное крыло Республиканской партии не одобряло его кандидатуру.

Украина Журналисты Владимир Зеленский США
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