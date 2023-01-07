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«Главное оружие»: почему спикером Палаты представителей США стал Маккарти

Рафаэль Залян

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«Главное оружие»: почему спикером Палаты представителей США стал Маккарти
Фото: EPA/ТАСС

В США после длительных переговоров и 15-го тура голосования избран новый спикер Палаты представителей — республиканец Кевин Маккарти, сообщает CNN. За него отдали свои голоса 216 конгрессменов. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Сергея Маркова, кем является новоизбранный спикер и почему именно он стал победителем, несмотря на то, что консервативное крыло Республиканской партии не одобряло его кандидатуру.

По словам эксперта, Маккарти является абсолютно невзрачным политиком, у которого нет должного авторитета, чтобы влиять на массы. В отношении России и ситуации на Украине он придерживается консенсусных позиций, которые распространены в вашингтонском истеблишменте.

— Это означает, что все они, в том числе Маккарти, выступают за поражение России на Украине, — пояснил Марков. — Они активно выступают за финансирование украинского режима и продолжат применять русофобскую риторику. Единственное отличие между республиканцами и их оппонентами заключается в следующем: они считают, что с Украиной связано очень много коррупционных фрагментов в Демократической партии США. И в связи с этим республиканцы требуют произвести аудит, чтобы в дальнейшем выйти на сына Джо Байдена, который связан с этими коррупционными схемами.

Политолог уверен, что Маккарти нужен республиканцам, чтобы «потопить» действующего главу государства.

— Всем известно, что сын нынешнего лидера задолго до коррупционных скандалов, связанных с украинским кризисом, был замешан в мутные финансовые истории. И в свое время Байден, будучи еще вице-президентом, пользовался положением, чтобы поставить конец расследованию в отношении сына из-за раскрывшихся коррупционных схем с его участием. Аудит, который так требуют республиканцы, станет главным оружием уничтожения Байдена на предстоящих выборах в США. И именно для этой цели и послужит Маккарти, — уточнил политолог.

Мнение новоизбранного председателя палаты представителей США по ряду внешнеполитических вопросов, касаемых Китая, РФ, Украины и иных, по большому счету никого не волнует, подчеркнул Марков.

— Нежелание консервативного крыла Республиканской партии видеть Кевина Маккарти на посту председателя палаты представителей США связано с большим расколом внутри «партии слонов». И поражает именно тот факт, что лишь с 15 раза удалось его избрать, чего не было в истории США за последние 100 лет, — отметил эксперт.

Это лишний раз подтверждает, что борьба между популистами и истеблишментом внутри Республиканской партии глобально влияет на всю политическую систему США, заключил Марков.

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