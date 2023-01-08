Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Подойдут всем: дизайнер назвала шесть вещей, которые будут актуальны в 2023 году

Виктория Непомнищева

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Подойдут всем: дизайнер назвала шесть вещей, которые будут актуальны в 2023 году
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Выглядеть красиво хотят все женщины независимо от возраста. К счастью, в 2023 году каждая представительница слабого пола легко сможет составить стильный гардероб, а все благодаря вещам, которые подходят всем без исключения. О том, что будет актуально в наступившем году для дам любого возраста, «Вечерней Москве» рассказала дизайнер Валерия Утушкина.

Кружевное платье

Кружево украшает абсолютно каждую женщину, делая ее образ романтичным и изысканным одновременно. В 2023 году этот тренд продолжает лидировать, причем не только в праздничной, но и в повседневной моде. Молодые девушки могут рассмотреть кокетливые и интересные модели мини или миди, а женщины постарше будут идеально смотреться в роскошных кружевных платьях макси с интересными деталями: широким кожаным поясом, воротником с воланами, объемными рукавами.

Пальто макси

Необязательно выбирать вариант буквально до пят, поскольку в 2023 году трендовой моделью станет пальто, доходящее до щиколоток. Теперь вы можете обратить внимание не только на шерстяные изделия, но и на такие фактуры, как кожа или мех. Пальто макси является тем универсальным видом верхней одежды, который подходит практически всем девушкам и женщинам. Девушки будут гармонично смотреться в ярких и насыщенных цветах, которые станут хитами в 2023 году: оранжевом, бирюзовом, фиолетовом. Женщинам постарше стоит остановиться на спокойных классических вариантах: бежевом, молочном, горчичном.

Брючный костюм

Брючные костюмы давно доказали, что могут украшать представительниц слабого пола ничуть не хуже, чем платья. В 2023 году они только закрепят свои позиции. Универсальностью брючного костюма является тот факт, что при правильном выборе он идет всем представительницам слабого пола, и возраст в данном случае не имеет никакого значения. Яркие и насыщенные тона, например, коралловый, розовый или желтый, приталенный жакет и прямые брюки — основные тенденции, на которые стоит ориентироваться девушкам. Сдержанные классические расцветки (песочный, пепельно-розовый, кофе с молоком), прямой крой пиджака и слегка расклешенные брюки — варианты для женщин постарше.

Трикотажное платье с высоким горлом

Трикотажное платье миди или макси остается в списке вещей must have в 2023 году. Уютное, теплое и такое женственное — оно украшает и дарит комфорт. Выбирайте беспроигрышные однотонные модели, которые отлично сочетаются с жакетами, кардиганами, пальто, высокими ботинками и сапогами до колен. Подобрав к платью подходящие аксессуары, вы сможете сделать свой образ эффектным и очень женственным.

Жилет

Тренд, который потерял свои позиции, вновь в фаворитах у модниц. В 2023 году смело прибегайте к его помощи, составляя разнообразные образы. Самые отчаянные модницы могут смело носить жилет на голое тело, подобрав под него широкие брюки на высокой талии. Женщинам постарше рекомендуется сочетать данное изделие с водолазками, блузками, платьями или верхней одеждой.

Снуд

В 2023 году снуд станет особенно актуальным элементом при создании стильного образа. Всеми любимый шарф подходит каждой моднице и легко вписывается в любой стиль. Любительницам спортивных курток и коротких пуховиков стоит обратить внимание на более короткие изделия, а поклонницам классических пальто рекомендуется оборачивать снуд вокруг шеи несколько раз или сделать из него стильный капор, приподняв часть шарфа, находящегося сзади, и накинув ее на голову.

Мода Стиль Дизайн
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ушедший год был богат на события

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте