Подойдут всем: дизайнер назвала шесть вещей, которые будут актуальны в 2023 году

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Выглядеть красиво хотят все женщины независимо от возраста. К счастью, в 2023 году каждая представительница слабого пола легко сможет составить стильный гардероб, а все благодаря вещам, которые подходят всем без исключения. О том, что будет актуально в наступившем году для дам любого возраста, «Вечерней Москве» рассказала дизайнер Валерия Утушкина.

Кружевное платье

Кружево украшает абсолютно каждую женщину, делая ее образ романтичным и изысканным одновременно. В 2023 году этот тренд продолжает лидировать, причем не только в праздничной, но и в повседневной моде. Молодые девушки могут рассмотреть кокетливые и интересные модели мини или миди, а женщины постарше будут идеально смотреться в роскошных кружевных платьях макси с интересными деталями: широким кожаным поясом, воротником с воланами, объемными рукавами.

Пальто макси

Необязательно выбирать вариант буквально до пят, поскольку в 2023 году трендовой моделью станет пальто, доходящее до щиколоток. Теперь вы можете обратить внимание не только на шерстяные изделия, но и на такие фактуры, как кожа или мех. Пальто макси является тем универсальным видом верхней одежды, который подходит практически всем девушкам и женщинам. Девушки будут гармонично смотреться в ярких и насыщенных цветах, которые станут хитами в 2023 году: оранжевом, бирюзовом, фиолетовом. Женщинам постарше стоит остановиться на спокойных классических вариантах: бежевом, молочном, горчичном.

Брючный костюм

Брючные костюмы давно доказали, что могут украшать представительниц слабого пола ничуть не хуже, чем платья. В 2023 году они только закрепят свои позиции. Универсальностью брючного костюма является тот факт, что при правильном выборе он идет всем представительницам слабого пола, и возраст в данном случае не имеет никакого значения. Яркие и насыщенные тона, например, коралловый, розовый или желтый, приталенный жакет и прямые брюки — основные тенденции, на которые стоит ориентироваться девушкам. Сдержанные классические расцветки (песочный, пепельно-розовый, кофе с молоком), прямой крой пиджака и слегка расклешенные брюки — варианты для женщин постарше.

Трикотажное платье с высоким горлом

Трикотажное платье миди или макси остается в списке вещей must have в 2023 году. Уютное, теплое и такое женственное — оно украшает и дарит комфорт. Выбирайте беспроигрышные однотонные модели, которые отлично сочетаются с жакетами, кардиганами, пальто, высокими ботинками и сапогами до колен. Подобрав к платью подходящие аксессуары, вы сможете сделать свой образ эффектным и очень женственным.

Жилет

Тренд, который потерял свои позиции, вновь в фаворитах у модниц. В 2023 году смело прибегайте к его помощи, составляя разнообразные образы. Самые отчаянные модницы могут смело носить жилет на голое тело, подобрав под него широкие брюки на высокой талии. Женщинам постарше рекомендуется сочетать данное изделие с водолазками, блузками, платьями или верхней одеждой.

Снуд

В 2023 году снуд станет особенно актуальным элементом при создании стильного образа. Всеми любимый шарф подходит каждой моднице и легко вписывается в любой стиль. Любительницам спортивных курток и коротких пуховиков стоит обратить внимание на более короткие изделия, а поклонницам классических пальто рекомендуется оборачивать снуд вокруг шеи несколько раз или сделать из него стильный капор, приподняв часть шарфа, находящегося сзади, и накинув ее на голову.