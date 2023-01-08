В Германии сообщили, что не будут поставлять Украине танки Leopard в одностороннем порядке

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Сопредседатель Социал-демократической партии ФРГ Ларс Клингбайль сказал, что для Берлина в вопросе поставок оружия Украине, в том числе танков Leopard, важно не совершать односторонних шагов.

— Ни одна страна сейчас не поставляет Киеву такие тяжелые танки, как Leopard 1 или Leopard 2. США, Франция и мы как федеральное правительство постоянно думаем о том, можем ли мы оказаться вовлеченными в этот конфликт, — заявил он в интервью изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland.

При этом Клингбайль подчеркнул, что Запад не собирается ослаблять усилий в поддержке украинских властей.

— Поставки боевых машин пехоты являются сигналом о том, что западный альянс действует согласованно и продолжит поддерживать Украину, — заявил он.

Польша не станет предоставлять Украине танки Leopard. Об этом 7 января сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. Таким образом он ответил на слова высокопоставленного польского дипломата о решении передать ВСУ немецкие боевые машины.

До этого в Белом доме сообщили, что в очередном пакете военной поддержки США планируют передать Украине БМП Bradley, а Германия — БМП Marder и батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot.