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В ДТП в провинции КНР Цзянси погибли 17 человек

Георгий Соланович
Происшествия
В ДТП в провинции КНР Цзянси погибли 17 человек
Фото: Depositphotos

По меньшей мере 17 человек погибли и еще 22 получили ранения в результате аварии в китайской провинции Цзянси, сообщает в воскресенье, 8 января, телеканал CGTV со ссылкой на правительство.

— По меньшей мере 17 человек погибли и еще 22 получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия в округе Наньчан восточной китайской провинции Цзянси в воскресенье, — говорится в сообщении телеканала.

Как отмечает китайское правительство, расследование причин ДТП уже ведется.

Еще одно ДТП произошло вечером 5 января в Москве, на Севастопольском проспекте. Водитель автомобиля Porsche выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, совершив столкновение с автомобилем Skoda, а потом Volkswagen.

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