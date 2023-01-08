В ДТП в провинции КНР Цзянси погибли 17 человек
По меньшей мере 17 человек погибли и еще 22 получили ранения в результате аварии в китайской провинции Цзянси, сообщает в воскресенье, 8 января, телеканал CGTV со ссылкой на правительство.
— По меньшей мере 17 человек погибли и еще 22 получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия в округе Наньчан восточной китайской провинции Цзянси в воскресенье, — говорится в сообщении телеканала.
Как отмечает китайское правительство, расследование причин ДТП уже ведется.
Еще одно ДТП произошло вечером 5 января в Москве, на Севастопольском проспекте. Водитель автомобиля Porsche выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, совершив столкновение с автомобилем Skoda, а потом Volkswagen.