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Схема «событие — реакция»: почему люди не могут перестать смотреть сериалы

Иссалина Аюпова

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Общество
Схема «событие — реакция»: почему люди не могут перестать смотреть сериалы
Фото: depositphotos

Некоторые люди при просмотре сериалов не могут остановиться. Все начинается с «посмотрю одну серию», а потом человек обнаруживает себя среди ночи на пятом сезоне. Почему так происходит, «Вечерняя Москва» узнала у специалистов.

Дофаминовая зависимость

По словам врача-психотерапевта Алексея Вилкова, постоянное желание смотреть сериалы может говорить о наличии у человека дофаминовой зависимости.

— Дофамин является одним из нейромедиаторов головного мозга. Вещество вырабатывается при общении с людьми, просмотре фотографий, а также кино и сериалов. В частности, тех, в которых сюжет интригует зрителя, — отметил Вилков.

Он объяснил, что дофаминовую зависимость можно устранить, если человек осознает у себя наличие навязчивых привычек (например, просмотр сериалов). Для этого человеку необходимо волевым усилием перестать их смотреть.

— У многих людей сразу наблюдаются ломка, неприятные ощущения в теле, повышается тревожность из-за нехватки выработки дофамина, — заметил врач.

По словам психотерапевта, когда человек постепенно преодолевает эту привычку, все процессы в головном мозге восстанавливаются, и уровень дофамина приходит в норму. Таким образом, он избавляется от зависимости.

Схема «событие — реакция»

А психолог Андрей Зберовский в свою очередь объяснил механизм появления дофаминовой зависимости.

— У каждого человека есть установка в мозге — получать стресс. Стрессом может быть новая информация. Когда в жизни происходят взбадривающие эмоциональные события, человеку хочется ответить определенной реакцией. Это есть дофаминовый ответ, — рассказал Зберовский.

Однако, по словам специалиста, за некоторыми действиями не следует быстрая реакция.

— Человек пытается найти возможность получить эти гормоны. Для этого ищет действия, у которых есть логическое завершение, и зачастую находит их в сериалах, — пояснил Зберовский.

Мозг человека ищет простую схему «событие — реакция» для получения положительных эмоций. Сериалы, в которых время сжато, дают эту возможность, уточнил врач.

— Во время просмотра сериалов происходит утоление интеллектуального голода, потому что за событием сразу следует реакция. Это помогает испытать дофаминовую радость, — добавил психолог.

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