FT: Переход Китая к покупке нефти за юани спровоцирует мировой переворот

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Готовность Китая покупать нефть у стран Персидского залива за юани свидетельствует о начале изменения правил на мировом энергетическом рынке. Такое мнение выразил аналитик швейцарского банка Credit Suisse Золтан Пожар в статье для издания Financial Times.

— Китай хочет переписать правила глобального энергетического рынка, — подчеркнул Пожар.

По его словам, так называемый «нефтеюань» появился после встречи председателя КНР Си Цзиньпина с лидерами Саудовской Аравии и Совета сотрудничества стран Персидского залива. Аналитик назвал это событие началом воплощения плана БРИКС по прекращению использования американского доллара.

Пожар спрогнозировал рост количества сделок по покупке нефти за юани, а также развитие сотрудничества КНР и стран Персидского залива, в том числе начало разработок новых месторождений на территории Китая. Эксперт утверждает, что переход на юани в этой сфере осуществится уже в 2025 году.

Си Цзиньпин обратился к лидерам арабских стран с предложением перейти на расчеты в юанях при торговле нефтью 10 декабря 2022 года. Платформой для таких расчетов могла бы выступить Шанхайская нефтяная и национальная газовая биржа.