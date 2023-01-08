Лайнер «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Перми

Фото: Telegram / Уральская транспортная прокуратура

Boeing 737-800 авиакомпании «Победа», следовавший из Перми в Москву, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при начале разбега, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры в воскресенье, 8 января.

По данным пресс-службы, инцидент произошел в аэропорту Большое Савино. Самолет при начале разбега повело в сторону, в результате чего его передняя стойка шасси выкатилась со взлетно-посадочной полосы на летное поле.

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На борту самолета находились 183 пассажира и шесть членов экипажа, пострадавших нет. В данный момент их уже доставили в аэровокзал. Воздушное судно также не получило повреждений, его эвакуируют на стоянку воздушных судов.

Пермская прокуратура начала проверку, аэропорт закрыт для приема и отправления рейсов до освобождения полосы.

До этого сообщалось, что направлявшийся из Мурманска в Москву пассажирский Boeing 737 подал сигнал тревоги в небе над Вологодской областью. Позже стало известно, что судно благополучно совершило посадку в аэропорту Шереметьево.