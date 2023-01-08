Ефимов: Более 1,3 тысячи москвичей обратились в чат-бот «Свободный доступ»

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С момента запуска в начале 2022 года в чат-бот «Свободный доступ» обратились свыше 1,3 тысячи человек по вопросу законности установки тех или иных ограждающих устройств. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в воскресенье, 8 января.

— Ежедневно в ведомство поступает не менее пяти обращений. Специалисты проверяют все сообщения и принимают по ним решения, — сказал представитель мэрии.

Так, в результате были пресечены более трети подтвержденных нарушений, уточнил он. При этом оставшиеся подтвержденные ситуации находятся на контроле у инспекторов.

Одним из наиболее распространенных видов земельно-имущественных нарушений является самозахват территории общего пользования. Создание специального сервиса стало ответом на запрос горожан, подчеркнул начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

При этом в чат-боте уже появились список категорий запроса и обязательная опция добавления фотоматериалов. Для активации сервиса необходимо в мессенджере Telegram набрать в поисковой строке «Свободный доступ», выбрать бота @freeaccess_bot и нажать на кнопку «Старт».

Чат-бот запущен Госинспекцией по недвижимости совместно с Департаментом информационных технологий Москвы.

До этого Бобров сообщил, что в Москве в 2022 году снизилось число правонарушений в сфере использования объектов недвижимости за счет профилактической работы специалистов Госинспекции по недвижимости.