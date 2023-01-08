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Психотерапевт Вилков объяснил, как не впасть в депрессию при выходе на работу после праздников

Анастасия Харламова

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Общество
Психотерапевт Вилков объяснил, как не впасть в депрессию при выходе на работу после праздников
Фото: shutterstock

Новогодние праздники всегда наполнены весельем и новыми эмоциями. Однако многие начинают хандрить, когда выходят на работу и отмечают у себя упадок сил. «Вечерняя Москва» узнала у психиатра Алексея Вилкова, как настроиться на трудовые будни и не впасть в депрессию.

По словам эксперта, после новогодних праздников часто возникает постпраздничная меланхолия или депрессивные переживания, всегда важно знать, как с этим можно справиться.

Перерывы и приятные воспоминания

— Во-первых, при выходе на работу важно постепенно увеличивать нагрузки. Не нужно сразу работать интенсивно, а лучше делать это размеренно и плавно увеличивать интервалы работы. Также полезно делать небольшие перерывы по 10–15 минут каждый час, чтобы меньше переутомляться и тратить силы равномерно, — рассказал Вилков.

Специалист отметил, что во время перерывов от работы или в выходные дни важно вспомнить яркие моменты, которые были на праздниках, чтобы вновь ощутить положительные эмоции.

Физические нагрузки и правильное питание

Кроме того, врач уверен, что правильное питание и физические нагрузки помогут быстрее войти в рабочий ритм:

— Я советую ограничить употребление различных вредных продуктов и придерживаться правильного питания. Я рекомендую пропить курс витаминов, чтобы восстановить силы и общую активность. Более того, полезно активизировать легкие физические нагрузки и зарядку. Также больше гулять на свежем воздухе.

Постановка новых целей и задач

По мнению психиатра, новые цели и задачи на год вперед тоже помогут справиться с тревожностью и отвлечься от депрессивных мыслей.

— С точки зрения психологии, важно составить определенный план на ближайшие дни. А также понять, с чего нужно начать, чтобы была определенность. Он поможет снять тревожность и беспокойство. Так проще начать постепенно заниматься делами. Нужно стараться меньше заниматься самоанализом и больше действовать, чтобы отвлекаться от депрессивных мыслей. Кроме того, необходимо запланировать новые цели и задачи на ближайший год, чтобы видеть четкий жизненный ориентир и новые позитивные мотивации. Они дадут ресурс и силы для выполнения целей и задач, — подчеркнул Вилков.

Нужно помнить и принять то, что для восстановления хорошего самочувствия, настроения и жизненных сил необходимо время, добавил врач. Он посоветовал набраться терпения и не ждать легкого и скорого выхода после постпраздничной меланхолии.

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