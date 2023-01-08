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Тринадцать тысяч рабочих мест появилось в Новой Москве в 2022 году

Георгий Соланович
Город
Тринадцать тысяч рабочих мест появилось в Новой Москве в 2022 году
Фото: Pixabay
Москва, Троицкий административный округ Карта всех событий

В 2022 году в ТиНАО было введено в эксплуатацию 550 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости и создано 13 тысяч рабочих мест. Об этом сообщил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин в воскресенье, 8 января.

— ТиНАО подходят и для размещения крупных индустриальных объектов, поскольку есть свободные земли, принадлежащие как городу, так и инвесторам. На территории округов открываются технопарки и индустриальные парки. <...> Всего на территории ТиНАО действует свыше 6,1 тысячи предприятий торговли и услуг, более 60 компаний, занятых в пищевой промышленности, фармацевтике, машиностроении, логистике, телекоммуникациях и ИТ, — отметили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Там также добавили, что в данный момент на территории ТиНАО работают два технопарка — «Тиснум» и «ТехноСпарк». В планах властей города — построить вторую очередь «ТехноСпарка» и реализовать несколько масштабных инвестиционных проектов по развитию промышленного и инновационного потенциала административных округов.

По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислава Овчинского, инвестиционные проекты способствуют как экономическому росту территории, так и созданию там новых рабочих мест, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что участок бывшей промзоны «Донские улицы» реорганизуют в рамках программы комплексного развития территорий. Реализация проекта позволит создать около 420 новых рабочих мест.

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