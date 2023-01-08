Свыше 3,1 тысячи случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в России зафиксировали 3127 новых случая коронавируса. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщили на портале «стопкоронавирус.рф».

Кроме того, за последние 24 часа было подтверждено 45 летальных исходов, которые связаны с COVID-19. Также 476 человек доставили в медицинские учреждения с подтвержденным диагнозом.

После прохождения лечения под присмотром врачей за минувшие сутки полностью выздоровело 3694 пациента, отмечается в Telegram-канале «стопкоронавирус.рф».

Фото: Стопкоронавирус.рф

В России 98 процентов подтвержденных случаев коронавируса приходится на штамм «омикрон», другие варианты COVID-19 не имеют развития. О симптомах болезни и о том, как отличить «омикрон» от классического гриппа, — в материале «Вечерней Москвы».

Так, например, грипп отличается от нынешнего варианта «омикрона» и его подвидов BA.4, BA.5 тем, что на ранних этапах респираторного заболевания у человека начинается интоксикация.