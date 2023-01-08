В ЛНР возбудили дело по статье «диверсия» после подрыва газопровода в Лутугине

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Министерство государственной безопасности (МГБ) Луганской народной республики (ЛНР) возбудило уголовное дело по статье «диверсия» по факту подрыва газопровода в городе Лутугине. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в воскресенье, 8 января.

— Факт подрыва газопровода согласно статье 281 УК РФ квалифицирован как диверсия. Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, — передает сообщение министерства ТАСС.

Взрыв на газопроводе в городе Лутугино произошел 7 января. После инцидента около 13 тысяч абонентов в ЛНР остались без газа. Возгорание на газопроводе удалось быстро ликвидировать.

Также 4 января произошел взрыв в Мелитополе и пригороде. По предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны. По словам председателя общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, взрыв был слышен в районе 23:35 по московскому времени.