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ВСУ сбили свой самолет МиГ-29 в ДНР

Лейла Алиева

Сюжет: 

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В мире
ВСУ сбили свой самолет МиГ-29 в ДНР
Фото: gur.gov.ua

Украинский зенитный ракетный комплекс «Оса» ликвидировал самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины под Курахово в Донецкой народной республике. Об этом в воскресенье, 8 января, написал в своем Telegram-канале зампредседателя комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин.

— Под Курахово украинский ЗРК «Оса» сбил свой же, украинский МиГ-29. Мы лишь немного приложили руку, — отметил он.

До этого Министерство обороны России опубликовало видеоролик, где можно увидеть процесс уничтожения бронетехники ВСУ высокоточными боеприпасами нового поколения. На кадрах видно, что для уничтожения объектов было совершено по одному выстрелу. Благодаря точной наводке такого количества снарядов хватило, чтобы ликвидировать бронетехнику украинской армии, а также опорный пункт ВСУ.

27 декабря МО РФ опубликовало видеоролик, на котором запечатлены ночные патрули истребителей Су-30СМ и Су-35С, а также нанесение удара по самолету вооруженных сил Украины. На кадрах демонстрируется подготовка экипажа самолетов к патрулированию.

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