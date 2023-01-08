Трамвайные депо в Москве в 2023 году полностью реконструируют

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Все трамвайные депо в столице будут реконструированы и адаптированы под новые вагоны в 2023 году. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщил, заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Подвижной состав четырех депо уже обновлен на 100 процентов. Для обслуживания вагонов последнего поколения все трамвайные депо столицы должны соответствовать современным стандартам — именно на это направлена программа их полного обновления, которая рассчитана до 2040 года, — рассказал он.

Так, к концу следующего года специалисты планируют завершить работы старейшего трамвайного депо имени Апакова в центре города, куда поступят 60 новых современных трамваев, а до 2025 года построят новое Нагатинское трамвайное депо на месте бывшего седьмого троллейбусного парка, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Также стало известно о реконструкции Краснопресненского трамвайного депо в СЗАО. Бочкарев уточнил, что благодаря реконструкции будут улучшены условия работы для сотрудников депо, а также качество обслуживания трамваев.