Длинные посты и закладки: Илон Маск заявил о масштабном обновлении Twitter

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Социальную сеть Twitter ждет крупное обновление. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск в воскресенье, 8 января.

По его словам, после нововведений пользователи смогут переходить от вкладки рекомендованных публикаций к постам отслеживаемых профилей свайпами влево и вправо. Также появится функция закладок в приложении, а пользователи смогут писать длинные посты.

До этого Илон Маск допустил, что лайки в Twitter, которым он руководит в настоящее время, могут заменить на реакции.

В апреле сообщалось, что Маск покупает Twitter за 44 миллиарда долларов. По словам бизнесмена, он заботится о будущем цивилизации и собирается сделать так, чтобы люди могли свободно говорить в рамках закона. Он подчеркнул, что стремится придерживаться политики полной свободы слова. Акции Twitter выросли на шесть процентов после этого.